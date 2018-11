später lesen Sport Doppelerfolg bei Meisterschaft der Schwimmmeister FOTO: TV / Kim-Torben Schneider FOTO: TV / Kim-Torben Schneider Teilen

(red) Die 44. Internationalen Deutschen Meisterschaften des Bundesverbandes deutscher Schwimmmeister fanden in Geislingen an der Steige in Baden-Württemberg statt. In den Einzelwettbewerben 50 Meter Freistil, 100 Meter Lagen und 50 Meter Brust traten vom Vitelliusbad in Wittlich Badebetriebsleiter Thomas Berens (links) und Rettungsschwimmer Cord Grefe an.