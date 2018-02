Mehr altes Handwerk und eine Vereinschronik

Doppeljubiläum in Wittlich-Dorf: Im September werden 50 Jahre Dorffest und 40 Jahre Verein Dorfgemeinschaft gefeiert.

Alle zwei Jahre ist in Dorf die gesamte Bevölkerung auf den Beinen, denn dann wird das historische Dorffest gefeiert, bei dem 200 bis 220 Helfer gebraucht werden und das, bei rund 600 Einwohnern. Damit alles reibungslos klappt, braucht es eine gute Planung. Die beginnt ungefähr zehn Monate im Voraus. Gerhard Schiffels, Vorsitzender des Vereins Dorfgemeinschaft, berichtet: „Um die Musik müssen wir uns frühzeitig kümmern, sonst wird es schwierig für das erste Septemberwochenende eine gute musikalische Unterstützung zu finden. Schließlich haben wir ab Samstag 13 Uhr bis Sonntagsabends durchgehend verschiedene Musikvereine hier, und am Samstagabend eine Band. In diesem Jahr wird das „Soul and More“ sein.“ Das Fest wird ein ganz besonderes sein, denn es gibt das Dorffest seit 50 Jahren, in seiner historischen Ausrichtung zum achten Mal, und der Verein Dorfgemeinschaft wird 40 Jahre alt. Deshalb sind bereits einige Personen dabei, Fotos und Informationen für eine Chronik zusammenzutragen und zu sichten. „Inhaltlich geht es dabei um die Vereine und das Dorfgeschehen in den vergangenen 50 Jahren. Wir gehen von einem Umfang von 80 bis 100 Seiten aus“, so Schiffels. Dazu wird es auch eine Fotoausstellung geben.

Zudem soll noch mehr Wert auf altes Handwerk gelegt werden. Zurzeit gibt es Gespräche mit einem Dachdecker, Töpfer, Friseur, Kachelofenbauer und einem Steinmetz, die alle etwas zeigen und zusätzlich zu den seit Jahren kommenden Handwerkern wie Schmied, Messerschleifer, Waschfrauen, Imker, ihre Kunst präsentieren. Gerhard Schiffels: „Reine Verkaufsstände wollen wir keine mehr haben. Wir wollen, dass unsere Besucher etwas sehen und auch selbst ausprobieren können.“ Ein Schwerpunkt wird der Bauerngarten sein. Es wird eine größere Ausstellung rund um den Garten geben. Auch hier werden aktuell Gespräche mit dem Hof Breit, dem DRK und dem Obst- und Gartenbauverein Bengel geführt.

Ein Höhepunkt soll die Oldtimer­ausstellung werden. Rund 50 historische Fahrzeuge sollen zu sehen sein. Ein Teil davon kommt aus dem Zylinderhaus aus Bernkastel-Kues. Ausgestellt werden die Autos am Samstag und Sonntag. Sonntags wird es zusätzlich um 14 Uhr eine kommentierte Rundfahrt geben. Neben Oldtimerautos werden auch historische Traktoren zu bewundern sein. Sie werden am Samstagnachmittag zu einer kommentierten Rundfahrt aufbrechen.

Ein weiterer Bereich ist in Dorf sehr wichtig, die selbstgemachten alten Gerichte. In den vergangenen Jahren waren das beispielsweise 600 gefüllte Klöße, Rosmarienkartoffeln mit Schmand-Dip, Flammkuchen oder Brot aus dem Dorfer Backofen. Einiges davon wird es wahrscheinlich in diesem Jahr wieder geben, „aber die Speisekarte ist noch nicht fertig“, so Schiffels.

Er fasst zusammen: „Uns ist vor allem die Qualität wichtig. Größer kann unser Fest nicht werden, dass bekommen wir in einem so kleinen Ort nicht gestemmt, aber die Qualität soll sich weiter verbessern.“