„Ein Pfund, mit dem wir wuchern können“

Mit Mülheim und Zeltingen-Rachtig haben sich zwei Gemeinden des Landkreises Bernkastel-Wittlich beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ präsentiert. Die Kreiskommission hat beide Orte unter die Lupe genommen.

Nur zwei von insgesamt 107 Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben es sich getraut: Mülheim und Zeltingen-Rachtig, beide Ortsgemeinden liegen in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, haben sich beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ präsentiert. Gestern hat die Kreiskommission unter Vorsitz von Landrat Gregor Eibes beide Dörfer unter die Lupe genommen. Bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune flanierten die Kommissionsteilnehmer durch die Moselorte.

Dabei haben sich die Bewertungskriterien, bei denen die Gemeinden im Wettbewerb, der ehemals „Unser Dorf soll schöner werden“ hieß, punkten können, stark gewandelt: „Es geht um die Zukunftsausrichtung und nicht nur um Schönheit und die Einbindung der Landschaft“, erklärt Eibes, „obwohl man sich dem optischen Eindruck, den die Moselorte bei diesem schönem Wetter machen, nicht verschließen kann. Das ist schon ein ganz schönes Pfund , mit dem wir hier wuchern können.“

Um 8.30 Uhr setzt sich die Kommission mit Experten unterschiedlichster Fachrichtungen wie dem Denkmalschutz und auch einer Vetreterin der Landfrauen in Mülheim in Bewegung. Es geht vorbei an Herrenhäusern aus Bruchschiefer, renovierten Weingütern und dem Vier-Sterne-Superior-Hotel Richtershof. „Fremdenverkehrstechnisch ist das unsere größte Errungenschaft. Wir haben mittlerweile 7000 Übernachtungen im Jahr“, sagt Günter Fehres, der erste Beigeordnete. Mülheim sei ein Straßendorf, sagt Fehres. „Wir haben leider keinen Dorfmittelpunkt.“ So erklärt es auch der ehemalige Winzer Hans-Otto Becker, der die Kommission durch den Ort begleitet. „Mülheim ist kein reines Winzerdorf, sondern mit Handwerk und Gewerbe eher vielseitig.“ Zudem sei die Infrastruktur der Gemeinde mit neuer Kita, Grundschule, Arztpraxis und Apotheke zukunftsweisend, sagt Fehres.

Wie es der Kommission in Mülheim gefallen hat? Das will die Jury erst im Laufe des heutigen Tages bekanntgeben. Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr geht es erst mal weiter zum Mitbewerber Zeltingen-Rachtig, wo Ortsbürgermeister Manfred Kappes die Kommission durch seine Ortsgemeinde führt und ebenfalls Anspruch auf den ersten Platz erhebt: „Wir haben uns in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. „Bei der Kita, im Toursimus und bei der Straßensanierung sind wir weiter vorangekommen. Mit der Sanierung des Kelterhauses und dem Deutschherrenplatz haben wir dazu gestalterisch einiges umgesetzt“, sagt Kappes.

Auch für den ersten Beigeordneten Leo Kappes, kann der Sieger im Wettbewerb nur Zeltingen-Rachtig heißen. „Unser Dorf hat eine enorme Ausstrahlungskraft. Touristisch sind wir nach Bernkastel-Kues mit vorneweg und hervorragende Gastgeber. Der Ort verbucht jedes Jahr 160 000 Übernachtungen. Doch ganz gleich, welcher der beiden Orte des Landkreises gewinnt und sich auf der nächsten Stufe des Bundeswettbewerbs mit anderen Kommunen der Region Trier messen wird: „Durch die Ratschläge und die Bewertung der Kommission erfahren beide Orte, was sie evntuell besser machen können.“ Die Kommission habe allerdings zwei starke Moselgemeinden zu sehen bekommen, „die sich zukunftsstark gemacht und stark präsentiert haben.“ Beide Orte seien touristische Leckerbissen. Eibes: „Man erkennt, wo Bürger und Ehrenamtliche dafür sorgen, dass es an allen Ecken und Enden so toll aussieht.“

FOTO: Christian Moeris

