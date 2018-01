später lesen Justiz Drei Justizvollzugsbeamte feiern ihre Dienstjubiläen Teilen

Twittern

Teilen



Im Bild v. li. Heiko Ketter, Frank Lanser, Alfons Traut, Günter Müller, Jörn Patzak In einer kleinen Feierstunde wurden in der Justizvollzugsanstalt Wittlich drei Justizvollzugsbeamte zu ihren Dienstjubiläen ausgezeichnet. Anstaltsleiter Jörn Patzak und Personalratsvorsitzender Heiko Ketter gratulierten Justizvollzugsinspektor Alfons Traut, wohnhaft in Altrich, zum 40-jährigen Dienstjubiläum sowie den Justizvollzugsinspektoren Frank Lanser aus Schönbach und Günter Müller aus Daun jeweils zum 25-jährigen Dienstjubiläum.