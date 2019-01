später lesen Konzert Drei Opernsänger zu Gast in der Wallfahrtskirche Teilen

(red) Das Programm „Kultur in der Wallfahrtskirche“ präsentiert am Dienstag, 29. Januar, ab 19.30 Uhr das Jubiläumskonzert „Himmlische Nacht der Tenöre“ in der Wallfahrtskirche in Klausen. Die musikalische Reise führt nach Italien, das Mutterland großer Opernkomponisten.