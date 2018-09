Ehemalige Abiturienten feiern Wiedersehen

(red) Das berufliche Gymnasium Wittlich veranstaltete sein erstes Ehemaligentreffen. Für die Absolventen der Jahrgänge 2008 und 2013 gab es zum ersten Mal die Gelegenheit, um sich in ihrer alten Schule umzuschauen und Erinnerungen aufzufrischen.

„Was machst du so?“ – „Was ist aus dir geworden?“, so tauschten sich die angehenden oder schon fertigen Ingenieure, Betriebswirte, Lehrer und sonstige Fachleute angeregt mit ihren ehemaligen Mitschülern aus. Nach einer Begrüßung durch den Schulleiter Alfons Schmitz und der Organisatorin Birgit Plein, folgte ein kleines Programm mit einer Präsentation zur Schulentwicklung und aktuellen Projekten an der Berufsbildenden Schule Wittlich. Auf großes Interesse stießen vor allem die alten Abiturarbeiten, in denen die Gäste stöbern durften. Ebenso ließ es sich der Schulleiter nicht nehmen, die Ehemaligen persönlich durch die Schule zu führen. Vor allem über die erst kürzlich fertiggestellte moderne KFZ-Werkstatt und die aufgerüsteten Computerräume staunten die Anwesenden. Zum Ausklang des Abends trafen sich die alten Klassenkameraden zum gemeinsamen Abendessen in einem Wittlicher Restaurant. ⇥Foto: Holger Kipping