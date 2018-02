Ehrung für den Kapellenhof

(red) Regina und Günter Krämer haben in Berlin die Auszeichnung für ihren Kapellenhof in Manderscheid zum „Beliebtesten Ferienbauernhof 2017“ in Rheinland-Pfalz/Saarland (der TV berichtete) entgegengenommen. Unser Foto zeigt die beiden Manderscheider Landwirte (Mitte) bei der Übergabe der Urkunde mit Ute Mußhardt (rechts), Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof (rechts), und Thomas Kortenjan, Leiter des Internetportals LandReise.de (links), das den Preis alljährlich ausschreibt. ⇥Foto: privat