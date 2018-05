Ehrung zum 25. Dienstjubiläum

(red) Bürgermeister Joachim Rodenkirch gratulierte Carmen Becker in einer kleinen Feierstunde zum 25. Dienstjubiläum. Er sprach ihr Dank und Anerkennung für die der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienste aus. Seit April 1993 ist sie als Erzieherin in der Kindertagesstätte Neuerburg bei der Stadtverwaltung Wittlich beschäftigt. Der Gratulation schlossen sich der Personalratsvorsitzende Percy Wagner, der stellvertretende Leiter des Fachbereiches I Michael Schmitt sowie die Leiterin der Kindertagesstätte Neuerburg Ernestine Schaaf-Peitz an. Foto von links: Ernestine Schaaf-Peitz, Percy Wagner, Carmen Becker, Joachim Rodenkirch, Michael Schmitt. ⇥Foto: Thomas Steinmetz