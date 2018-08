später lesen veranstaltung Eifel-Kulturtage beenden Sommerpause Teilen

Die zweite Hälfte der Spielzeit 2018 der Eifel-Kulturtage startet am Samstag, 25. August, in der Bürgerhalle in Arenrath mit Sascha Korf und seinem Comedy-Programm „Aus der Hüfte, fertig, los!