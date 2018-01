später lesen Literatur Eifeler Schriftsteller Norbert Scheuer präsentiert Roman Teilen

(cmo) Der bereits mit hochkarätigen Literaturpreisen ausgezeichnete Schriftsteller Norbert Scheuer ist am Donnerstag, 25. Januar, zu Gast in Wittlich. Dann wird Scheuer in der Stadtbücherei ab 19 Uhr aus seinem Roman „Am Grund des Universums“ lesen, den er im Oktober 2017 herausgebracht hat. Wie auch die Geschichte seines vorigen Romans, „Die Sprache der Vögel“, vollführt sich die Handlung in Scheuers aktuellem Werk in der Eifel, in Kall, einem Ort, den Scheuer gerne wählt, um in einer überschaubaren Gemeinschaft das soziologische Zusammenspiel der Menschen aufzuzeigen.