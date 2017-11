später lesen Eifelverein bietet diese Woche zwei Wanderungen an Teilen

Wittlich (red) Der Eifelverein Wittlich bietet in dieser Woche folgende Aktivitäten an: Am Mittwoch, 29. November, führen Herbert Leischen und Rudi Weis eine zweistündige Rundwanderung bei Eisenschmitt. Treffpunkt zur Bildung von PKW-Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr am Viehmarktplatz.