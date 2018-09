Eifelverein bietet Wanderung an

Der Eifelverein Wittlich lädt zu einer geführten Wanderung ein. Am Mittwoch, 3. Oktober führt Rudi Langens über eine etwa zehn Kilometer lange Wanderung.

Der Eigenanteil (Mitglieder zehn Euro, Nichtmitglieder 15 Euro) wird im Bus eingesammelt. Die Abfahrtzeiten sind um 8.30 Uhr in Hetzerath (Firma Lehnen), 8.45 Uhr Salmtal (Parkplatz am Stadion), 9 Uhr in Wittlich (Viehmarktplatz) und 10 Uhr am Hunsrückhaus am Erbeskopf. Die Wanderung „Traumschleife Gipfelrauschen“ führt über gut begehbaren Wege mit Steigungen. Unterwegs Verpflegung aus dem Rucksack. Zum Abschluss ab etwa 13.30 Uhr gibt es eine Einkehrmöglichkeit im Hunsrückhaus. Die Rückfahrt ist um 15 Uhr zu den Ausgangspunkten geplant.