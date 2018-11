später lesen Vereine Eifelverein fährt nach Deidesheim Teilen

Die Ortsgruppe Wittlich-Land des Eifelvereins besucht am Sonntag, 2. Dezember, den Weihnachtsmarkt in Deidesheim/Pfalz. Die Teilnehmer der Busfahrt treffen sich um 11.15 Uhr in Landscheid auf dem Mitfahrerparkplatz beim Feuerwehrhaus oder um 11.30 Uhr in Wittlich, Parkplatz Viehmarkt.