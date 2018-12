später lesen Vereine Eifelverein feiert, wandert und reist Teilen

(red) Die Eifelverein-Ortsgruppe Wittlich bietet am Mittwoch, 5. Dezember, eine zweistündige Rundwanderung bei Flußbach mit Karl-Heinz Zirbes an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Viehmarktplatz in Wittlich, wo Fahrgemeinschaften gebildet werden.