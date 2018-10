() Die Ortsgruppe Wittlich-Land des Eifelvereins lädt für Dienstag, 9. Oktober, zu einer Seniorenwanderung bei Veldenz ein. Wanderführer ist Walter Caspari aus Osann-Monzel.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr in Veldenz auf dem Parkplatz am Ortseingang links der Straße (Sportplatz). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die leichte Route führt über fünf Kilometer, die Gehzeit beträgt zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Unterwegs wird Verpflegung aus dem Rucksack empfohlen, zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen in einem Café in Veldenz. Die Teilnehmer müssen ihre An- und Abreise selbst organisieren.