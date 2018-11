Eifelverein wandert zweimal

Die Ortsgruppe Witlich-Land im Eifelverein lädt für Dienstag, 13. November, zu einer Seniorenwanderung bei Bruch ein.Wanderführer ist Albert Molitor, Röhl, Telefon 06562/8687. Treffpunkt: 14.30 Uhr an der L 50 von Bruch nach Binsfeld an der Abzweigung Niersbach (Parkplatz).

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Wanderstrecke ist fünf Kilometer lang. Die Gehzeit beträgt eineinhalb bis zwei Stunden. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen in Bruch bei der ehemaligen Mühle. Gäste sind willkommen. Für Mittwoch, 14. November, 19 Uhr, lädt die Ortsgruppe Wittlich-Land im Eifelverein die Mitglieder in die „Alte Schule“, Im Bungert, in Burg/Salm ein. Dort besteht die Möglichkeit, T-Shirts oder Fleece-Jacken mit Vereinsemblem anzuprobieren und zu kaufen.

Rückfragen an Helmut Simon, Platten, Telefon 06535/7378.