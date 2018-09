Eifelverein Wittlich bietet geführte Wanderungen an

Der Eifelverein Wittlich bietet wieder geführte Wanderungen an. Am Mittwoch, 26. September, führt Mario Sprünker, Naturschutzwart des Eifelvereins Wittlich und Förster der Stadt Wittlich eine zweistündige Rundwanderung.

Abfahrt mit PKW-Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Außerdem wird auch zur Michaelskirmes in Oberkail gewandert. Diese Touren startet am Sonntag, 30. September. Dann bieten Rudi Weis und Herbert Leischen zwei leichte Wanderungen von 9,5 und sechs Kilometer zur Kirmes nach Oberkail an. Die längere Wanderung führt von Seinsfeld durch den Oberkailer Forst, die kürzere zum Teil über den Waldlehrpfad. Abfahrt mit dem Bus ist um 12 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Eine Anmeldung ist entweder bei Uli Marmann, Telefon 06571/265914 oder 0160/3139477 möglich.

Gäste sind zu beiden Veranstaltungen herzlich willkommen.