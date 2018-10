Ein Buch, das Mut machen will

(red) Im Klostergut Klausen wird am Dienstag, 13. November, 19.30 Uhr, das Buch „Du schaffst das!“ vorgestellt. Die Geschichte will Mut machen, denn Autor Armin Surkus-Anzenhofer ist davon überzeugt: „Ein ‚Du schaffst das!

’ macht mutiger und engagierter als ein ‚Lass das besser!“

Die Geschichte, die Armin Surkus-Anzenhofer und Heidi Müllen geschrieben und die Regina Wiede bebildert hat, wendet sich an unterschiedliche Altersgruppen. „Manchmal brauchen kleine und große Leute einen Mutmacher. Eine neue Herausforderung kommt uns riesig vor, ein nächster Schritt macht unsicher, ein bedeutender Einschnitt steht ungefragt vor der Tür“, so Surkus-Anzenhofer. Die Zusage des Buches „Du schaffst das!“ ermutige in solchen Situationen Kinder und Erwachsene, die Aufgaben, die das Leben stellt, beherzt und zuversichtlich anzugehen. Die ersten Vermittler solcher Zusagen seien Eltern und Erziehende. Ihnen wird mit Hintergrundwissen zum Buch aufgezeigt, welche Faktoren Menschen widerstandsfähig machen.

Der Eintritt zu der Kombination aus Erziehungsabend und Buchvorstellung ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Buch kann erworben werden.

Rückfragen an armin.surkus-anzenhofer@bistum-trier.de oder unter Telefon 06571/1469415.