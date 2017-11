Ein Dreiklang aus Mundart, Wein und Musik

110 Besucher genießen an zwei Abenden Mundartweinproben im Piesporter Bürgerhaus.

Piesport (red) Zwei Mundartweinproben gab es in diesen Tagen im Piesporter Bürgerhaus. Beide waren innerhalb von 30 Minuten nach Beginn des Kartenvorverkaufs vergriffen. Mit 110 Besuchern war das Bürgerhaus am Ausoniusufer an beiden Abenden gefüllt. Zum mittlerweile achten Mal veranstaltete der Freundeskreis Piesporter Mundart zusammen mit der Ortsgemeinde und einem Piesporter Weingut die Veranstaltung, bei der die Gäste mit einem Dreiklang aus Mundart, Wein und Musik unterhalten wurden.

Der Leiter der Mundartgruppe, Karl Kopf, Ortsbürgermeister Stefan Schmitt und die Weinprinzessinnen Janine Freudenreich und Lisa Bechtel begrüßten die Gäste. Der Wintricher, aber gebürtige Piesporter Eduard Franzen führte durch den Abend. Es wechselten sich Sketche und Anekdoten in moselfränkischer Mundart, die Präsentation von Weinen und musikalische Mundartklänge ab. Bei den Sketchen ging es um die Bestellung des Aufgebotes in früherer Zeit beim Dorfpfarrer, über mehr oder weniger passende Weihnachtsgeschenke sowie über den Dorfklatsch und alte Dorfnamen. Auch die Winzer, die ihren Dreck auf den Wingertswegen liegen lassen, statt ihn wegzukehren, bekamen ihr Fett weg. Für die Weinpräsentation war in diesem Jahr Walter Lehnert vom Weingut Lehnert-Später verantwortlich, der acht gute Tropfen unterschiedlichster Geschmacksrichtungen aus seinen Lagen ausschenken ließ.

Während die Besucher die Weine verkosteten, spielte aus dem Nachbarort Wintrich die Mundartgruppe "Sponties" ihre selbst getexteten Lieder. "Das Konzept trägt und kommt nach wie vor, vor allem bei den Einheimischen, sehr gut an," sagte Karl Kopf. Ortsbürgermeister Stefan Schmitt zeigt sich froh, dass die Mundartgruppe diese Probe jährlich aufs Neue organisiert und mit viel Engagement für den Erhalt des Dialektes eintritt.