Ein Ehrentag für Jubilare des Reifenwerks in Wittlich

(red) Das Reifenwerk in Wittlich ehrte kürzlich seine langjährigen Mitarbeiter im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues. Über die Hälfte der elf Ehrengäste hält dem Werk bereits ein Vierteljahrhundert die Treue.

Herausragend sind dabei die fünf Jubilare, die bereits seit 40 Jahren hier arbeiten.

Gemeinsam mit ihren Partnern konnten die Mitarbeiter zunächst an einer Führung durch die Oldtimersammlung des Zylinderhauses inklusive Sektempfang teilnehmen. Anschließend gab es einen Empfang mit der Ehrung der Jubilare. Der Abend wurde mit einem Büfett und Wein ausklingen gelassen.

Neben Werksdirektor Aleksander Sawiuk, dem Personalleiter am Standort Wittlich Christian Lay und dem Technischen Geschäftsführer Christoph Maas waren auch die direkten Vorgesetzten zugegen, die ihren Mitarbeitern gratulierten und an wichtige Stationen und Leistungen erinnerten. Ein humorvolles Highlight waren Bilder der Jubilare zum Zeitpunkt ihrer Einstellung, was zu einigem Rätselraten führte, wer auf welchem Foto abgebildet war.

⇥Foto: Anna Ziesche