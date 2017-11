Ein halbes Jahrhundert für das Turnen

Den Frauen-Turnverein Piesport gibt es seit 50 Jahren. So große Sprünge, wie 1967 machen die Frauen nicht mehr, aber sie haben immer noch viel Spaß. Christina Bents

Piesport Zum Start jeder Turnstunde, zu der die 21 aktiven der Frauen-Gymnastikgruppe montags abends kommen, gehören Dehnübungen. Anschließend geht es mit Bällen oder an den Matten weiter. Für die Damen, die zwischen 55 und 90 Jahren alt sind, ist der erste Tag der Woche ein fester Termin.

Wenn die Halle, beispielsweise wegen der Ferien geschlossen ist, treffen sie sich trotzdem, dann gehen sie spazieren. "Wir machen montags immer etwas Sportliches gemeinsam, da hält uns eine geschlossene Halle nicht von ab", erklärt Irmine Hoffmann. "Früher haben wir noch größere Sprünge gemacht", lacht Agnes Endries und meint damit, dass sie früher auch an den Geräten geturnt haben, und Seil gesprungen sind. "Wir sind mit den Jahren ruhiger geworden", meint sie. Von Anfang an gab es viel Interesse an der Gruppe, die damals die erste für Frauengymnastik gewesen ist. 30 Damen waren beim ersten Treffen. Der Gruppe gaben viele im Ort keine große Zukunft. "Man meinte damals, dass sich so viele Frauen nicht vertragen würden, aber da haben wir das Gegenteil bewiesen", so Rita Felzen. Bei den ersten Turnstunden kam eine Trainerin aus Neumagen-Dhron.

Die Vereinsmitglieder denken aber nicht nur an sich, sondern sind über viele Jahre im Dorf sehr aktiv gewesen. 40 Jahre haben sie beim Karneval mitgemacht, bei verschiedenen Festen, auch außerhalb des Orts, als Hochzeitsgesellschaft von vor hundert Jahren, mitgewirkt und bei Veranstaltungen Kuchen gebacken. Im Turngau Saar-Mosel haben sie Tänze aufgeführt. "Zu Wind of Change haben wir unter anderem getanzt, das kam sehr gut an", erinnert sich Heidi Schneider. Neben der sportlichen Betätigung ist den Frauen, bei denen noch sechs Gründungsmitglieder aktiv sind, die Gemeinschaft sehr wichtig. Sie machen zusammen Planwagenfahrten, Ausflüge und eine Weihnachtsfeier. Sie waren schon gemeinsam in Colmar, Freiburg, den Niederlanden und der Landesgartenschau in Koblenz. Im Ort sind sie an Karneval auch verkleidet durchs Dorf gezogen und haben an jeder Tür geklingelt. "Meist gab es was zu trinken für uns, aber einmal hat auch mal einer fast geschossen. Der hatte keinen Humor", erinnert sich Elli Kriebs, die schon über 90 Jahre alt ist, und bis sie weit über 80 Jahre alt war, mitgeturnt hat. Jetzt kommt sie noch gerne zum Feiern vorbei.

Besonders werden die Geburtstage begangen. Das Geburtstagskind lädt zum Frühstück ein, und dann kann es beim Feiern auch schon mal länger werden, wie die Frauen bestätigen. Eine weitere Tradition ist das Heringsessen am Aschermittwoch. In einem Haus wird sich immer getroffen und eine andere der Damen kümmert sich um die Heringe. Das Jubiläum haben die Vereinsmitglieder bei einem guten Essen gefeiert. Dazu gab es Vorträge bei dem auch "aus dem Nähkästchen" geplaudert wurde. Eine der Frauen meint abschließend: "Wir werden zusammen alt, und das mit Spaß."

Extra: DIE GRÜNDUNGSMITGLIEDER



Von Anfang an dabei sind beim Frauen-Turnverein Piesport: Irmine Hoffmann, Rita Felzen, Anni Beicher, Christa Hardt, Martina Brandscheid, Elly Kriebs.