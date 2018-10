Ein Konzert mit Auszeichnung

Zur Verleihung des Kulturpreises spielen renommierte Musiker aus dem Landkreis.

() Landrat Gregor Eibes wird den Kulturpreis 2018 des Landkreises Bernkastel-Wittlich an die Musikerin Friederike Roth im Rahmen eines Konzerts überreichen, das zum 50. Jubiläum der Musikschule des Landkreises und dem 25.Jubiläum des Musikkreises Wittlich gespielt wird. Es beginnt am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr in der Synagoge in Wittlich.

Musiklehrer und Klarinettist Ulrich Junk hat in seiner langjährigen Ausbildertätigkeit bei der Musikschule manches Talent gefördert und auf den Weg in die berufliche Karriere gebracht.

Friederike Roth aus Bernkastel-Kues, zweifache Echo-Klassik-Preisträgerin mit dem Berolina-Ensemble, und Stephan Kronthaler (geb. Oberle) aus Traben-Trarbach, der heute Klarinettist des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters ist. Matthias Ambrosius, aufgewachsen in Wittlich-Lüxem, hat sich als Autodidakt das Klarinettenspiel beigebracht und ist in Kammermusikbesetzungen, zum Beispiel für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ öfter in Musikschulensembles dabei gewesen. 2006 erhielt er den Kulturpreis des Landkreises Bernkastel-Wittlich, und seit Mai 2010 ist er Klarinettist der Münchner Philharmoniker.Leonie Klein aus Salmtal, ehemalige Schülerin aus der Schlagzeugklasse von Dietmar Heidweiler, ist mehrfache Landes- und Bundespreisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und erhielt 2012 den Kulturförderpreis des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Seit April 2017 studiert sie im Master-Studiengang Schlagzeug an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Sie ist Preisträgerin des Zirp-Stipendiums 2015, Zonta-Stipendiatin 2016 und Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag unter anderem Werke von Joseph Friedrich Hummel, Felix Mendelssohn Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart, George Gershwin und Peter Eötvös.

Karten für das Konzert gibt es über den Musikkreis Wittlich, im Internet unter der Adresse www.wittlicher-konzerte.de, oder telefonisch unter der Nummer 06571/5912.