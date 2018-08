„Ein Monster oder psychisch krank“

Das Landgericht Trier hat mit zahlreichen Zeugen die Verhandlung gegen einen Mann fortgesetzt, dem Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden.

ngeklagt ist ein 45-jähriger Syrer, der zuletzt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in einem Ort im Kreis Bernkastel-Wittlich lebte. Die Ehefrau ist auch das mutmaßliche Tatopfer: Im Mai 2017 soll er sie schwer mit Schlägen misshandelt und dann vergewaltigt haben. Einige Wochen später sei es laut Anklageschrift erneut zu Gewalt und einer versuchten Vergewaltigung gekommen (der TV berichtete). Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Die etwas jüngere Frau hat ihren Ex-Mann am ersten Verhandlungstag auf das Schwerste belastet. Direkte Tatzeugen gibt es jedoch nicht. Am zweiten Sitzungstag hört die Dritte Große Strafkammer daher eine Reihe von Zeugen, deren Angaben Aufschluss über die Glaubwürdigkeit der Frau geben könnten. Die Bilanz nach rund vier Sitzungsstunden: Die Waage neigt sich weiter zu Ungunsten des Angeklagten.

Nachdem die Frau Anzeige erstattet hatte, war sie zunächst von zwei Polizeibeamtinnen und einer Ermittlungsrichterin vernommen worden. Als Zeuginnen erklären gestern alle, dass ihnen das Auftreten und die Aussagen des möglichen Tat­opfers als glaubwürdig erschienen war. Die Ermittlungsrichterin fasst das so zusammen: „Wenn ich Bedenken gehabt hätte, hätte ich entsprechende Notizen gemacht. Doch die Frau zeigte keinen Belastungseifer gegen ihren Mann – es ging ihr nur darum, von ihm in Ruhe gelassen zu werden.“

Nach weiteren Einschätzungen sucht die Strafkammer dann im Familien- und Bekanntenkreis des Ehepaares. Und diese Aussagen klingen auch nicht günstig für den Angeklagten. Ob Onkel, Schwager oder Freundin: Direkte Zeugen der vorgeworfenen Taten waren sie nicht – aber sie wussten von den Problemen in der Ehe. Das ging so weit, dass die Familien der beiden eine Art Schlichtungskommission bildeten, um zu retten, was zu retten war.

Ein Onkel berichtet als Zeuge, dass der Mann in einer Art Vernehmung zumindest die Misshandlungen durch Schläge eingeräumt und Besserung versprochen habe. Der Zeuge: „Er beteuerte, dass er doch nur die Familie zusammenhalten wolle. Da sagte ich ihm, dass er ein Monster sei oder psychisch krank, wenn er so etwas mache.“

Eine andere Schiene – nämlich die der Verteidigung – führt zum Thema „Gesundheitszustand des Angeklagten“. Der an sich sportliche Mann leidet offenbar unter erheblichen, schmerzhaften Nierenproblemen. Ist er dadurch so eingeschränkt, dass er zu einer Vergewaltigung gar nicht in der Lage wäre?

Die Befunde mehrerer behandelnder Ärzte werden von der Kammer zitiert – ein Arzt kann als Zeuge eine starke Einschränkung durch Medikamente und Erkrankung nicht ausschließen. Anders ein Kollege, nach dessen Meinung der Angeklagte zu einer Vergewaltigung durchaus in der Lage gewesen sein könnte. Auf Antrag von Verteidigerin Anja Hartkorn soll ein weiterer Arzt gehört werden.

Die Verhandlung wird am Dienstag, 21. August, 9 Uhr, fortgesetzt.