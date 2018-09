Der Offene Kanal Wittlich hat für die kommende Woche unter anderem Beiträge über die Wittlicher Säubrennerkirmes 2018 und den sogenannten „Jahrhundertsommer“. Hubertus Schulze-Neuhoff beschäftigt sich mit alten Wetterdaten und stellt fest, dass der sehr sonnige und warme Sommer 2018 gar nichts besonderes war.

Die Berichte zur diesjährigen Kirmes zeigen einen Rückblick auf das diesjährige Treiben in der Karrstraße und auf dem Marktplatz.

Das Sendefenster des OK liegt am Dienstag, 25. September, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr. Wiederholungen gibt es am Donnerstag, 27. September um 10 Uhr sowie am Wochenende. Zu empfangen ist der OK unter anderem im digitalen Kabelnetz und unter www.ok-wittlich.de