später lesen Blaulicht Einbrecher in Hasborn unterwegs FOTO: Kriminalpolizei Trier FOTO: Kriminalpolizei Trier Teilen

Twittern

Teilen



() In ein Haus in der Straße Oberster Acker in Hasborn sind Unbekannte nach Mitteilung der Polizei am Freitag gegen 19.47 Uhr eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und kamen so ins Innere des Gebäudes, wo sie alle Räume durchsuchten.