Einbrecher scheitern an Terrassentür

Ein unbekannter Täter versuchte gestern zwischen 17 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Koblenzer Straße in Wittlich einzubrechen. Der Einbruchsversuch erfolgte über den Wintergarten. Insgesamt wurde 22-mal versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Da diese Tür und Terrassenfenster durch zusätzliche Sicherungen verstärkt waren, gelangten die Täter nicht ins Haus. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Wittlich entgegengenommen. Bei Fragen zum Einbruchschutz steht die Polizeiinspektion Wittlich den Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung.