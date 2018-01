Einbruch: Schaden von 17 000 Euro

Reiche Beute: Unbekannte sind zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, gewaltsam in das Büro der Biogasanlage „Lindenhof/Manderscheid“ an der L 46 eingedrungen. Nach Auskunft der Polizei hebelten sie die stählerne Eingangstür mit einem Brecheisen auf. Sie stahlen die Computeranlage (PC, Bildschirm, Tastatur, Drucker) und diverses Werkzeug (Spezialwerkzeug für das Blockheizkraftwerk, Flexen, Hochdruckreiniger, Akkuschrauber. Der Schaden wird auf circa 17 000 Euro beziffert. Wie die Polizei berichtet, hat der Betreiber der Biogasanlage am Freitag mehrfach einen weißen Lieferwagen bemerkt, der mehrfach langsam auf der L 46 am Gehöft vorbeifuhr und immer wieder in den Zufahrten gedreht hat. Hinweise erbitte die Polizei in Wittlich, Telefon 06571/9260.