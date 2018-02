später lesen Schule Eine Broschüre hilft beim Wechsel in die Schule Teilen

Twittern

Teilen



Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist eine zentrale Aufgabe in der Entwicklung eines Kindes. Um diesen Übergang besser zu gestalten, können Eltern ihre Kinder schon vorher auf die Schule vorbereiten. Schülerinnen der Berufsbildenden Schule in Bernkastel-Kues haben im Rahmen einer Projektarbeit eine Broschüre erstellt, um die Eltern dabei zu unterstützen, ihre Kinder fit für die Grundschule zu machen (der TV berichtete).