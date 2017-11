Eine Spatzenmesse für das Königsinstrument

Die Rieger-Orgel in der Klausener Kirche wird am Wochenende gefeiert. Seit zehn Jahren erfüllt sie den Kirchenraum. Im TV-Interview erzählt Organist Reiner Arend unter anderem, was das Instrument mit der Hamburger Elbphilharmonie verbindet.

Klausen Die Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert der Rieger-Orgel, die seit zehn Jahren in der Wallfahrtskirche Klausen steht, laufen seit einem Jahr. Mit Chor, Solisten, Orchester und natürlich Orgelstücken wird am Sonntag das Jubiläum gefeiert. Einer, der schon bei der Ankunft der Orgel dabei war, ist Reiner Arend. Er ist seit 1982 Organist in Klausen und kennt die Orgel wie kein anderer. TV-Mitarbeiterin Christina Bents hat mit ihm über das Instrument, seine Erlebnisse und das Konzert gesprochen.Warum war es vor zehn Jahren nötig, eine neue Orgel anzuschaffen?Reiner Arend Die Vorgängerorgel war in einem desolaten technischen Zustand. 1993 wurde sie abgebaut. In der Folgezeit wurde wegen Geldmangels eine kostengünstige Computerorgel mit Klangabstrahlanlage als Provisorium angeschafft.Wieviel hat dann die Rieger-Orgel gekostet und wie lange wurde sie aufgebaut? Arend Anfang 2006 wurde in Vorarlberg bei der Firma Rieger mit dem Orgelneubau begonnen. Am 15. Januar 2007 wurde sie angeliefert und vier Wochen aufgebaut. Die klangliche Feinabstimmung der 2700 Pfeifen dauerte noch einmal acht Wochen. Insgesamt benötigte man 9000 Arbeitsstunden, und die Orgel kostete rund 600 000 Euro.Was macht die Riegerorgel aus? Und was unterscheidet sie von anderen? Arend Die Rieger-Orgel fügt sich optisch und klanglich hervorragend in den Klausener Kirchenraum ein. Zum Bau wurden nur hochwertige Materialien verwendet. Eine eingebaute Computersetzanlage ermöglicht dem Organisten eine optimale Abrufung der Register während des Spiels. Dadurch benötigt er keinen Registranten. Besonders erwähnenswert ist die Grundtönigkeit der Orgel, die das Fundament für den mächtigen Orgelklang bildet. Die Spielmechanik ist sehr präzise und leichtgängig.Wer hat bisher auf dem Klausener Instrument gespielt? Arend Zwei international bekannte Konzertorganisten: Zum einen Thomas Trotter, ein britischer Konzertorganist, der im kommenden Jahr in der Elbphilharmonie in Hamburg spielt, und Ben von Oosten aus den Niederlanden waren schon hier zu Gast. Zudem haben die Organisten der Wallfahrtsgemeinden schon auf der Orgel gespielt.Bei welchen Stücken kann sie ihre gesamte Klangbreite hören lassen?Arend In der symphonischen Orgelmusik, beispielsweise von französischen Organisten des 19. Jahrhunderts wie Charles-Marie Widor.Was spielen Sie selbst am liebsten auf der Rieger-Orgel?Arend Das kann ich nicht sagen. Alle Stil-Epochen lassen sich auf der Rieger-Orgel sehr gut klanglich realisieren.Merken Sie, wenn der Funke auf die Gottesdienstbesucher überspringt? Arend Besonders in den großen Wallfahrtsgottesdiensten an den Sonn- und Feiertagen merkt man, dass die Menschen sehr ergriffen und aus vollem Herzen und voller Kehle mitsingen. Die Lieder "Großer Gott, wir loben dich" und "Wunderschön Prächtige" sind die Lieblingslieder der Besucher.Hatten Sie besondere Erlebnisse mit der Rieger-Orgel? Arend Die Anlieferung der Orgel wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Das war im Januar 2007. Morgens um 8 Uhr waren 50 Helfer aus der Pfarrgemeinde und umliegenden Gemeinden zum Entladen des LKW zur Stelle, um den langen und schwierigen Transportweg zur Kirche zu bewerkstelligen. Das Interesse an der Sache und das Engagement der Leute hat mich erfreut und beeindruckt.Was erwartet die Besucher beim Jubiläumskonzert? Arend Ich habe versucht, ein abwechslungsreiches Programm zu erstellen. Schöne, ergreifende Melodien, vorgetragen wechselweise von Chor, Gesangssolisten und Orchester, beispielsweise die Spatzenmesse von Mozart. Und zur "Königin" gehören auch Pauken und Trompeten. Die Orgel wird auch solistisch zu hören sein. Reinhold Schneck wird zwei Stücke spielen.Wie viele Menschen wirken mit, welche Orchester, Chöre?Arend Das Orchester besteht aus sechs Violinen/Bratsche, zwei Celli, Orgel-Continuo, Pauken und zwei Trompeten. Den Projektchor bilden etwa 50 Sänger aus den Klausener Chören und den umliegenden Orten.Auf was freuen Sie sich besonders?Arend Der Höhepunkt des Abends ist das Te Deum von Joseph Haydn.Was tun Sie nach einem gelungenen Konzert?Arend: Man sitzt mit den Akteuren in gemütlicher Runde bei Bier oder Wein zusammen.Wenn Sie sich aussuchen könnten, auf einer berühmten Orgel spielen zu dürfen. Welche wäre das? Arend Die großen englischen Kathedral-Orgeln würden mich reizen.Und wen würden Sie hier auf der Rieger Orgel einmal gerne hören? Arend: Den französischen Star-Organisten Olivier Latry hätte ich gern als Gastorganist in Klausen. chbDas Jubiläumskonzert zu Ehren der Orgel beginnt am Sonntag, 26. Novermber, um 18 Uhr in der Wallfahrtskirche in Klausen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.Extra: REINER AREND

Seit April 1982 ist Reiner Arend als Kirchenmusiker und zeitweise auch als Küster in Klausen tätig. Neben dem liturgischen Orgelspiel in den Pfarr- und Wallfahrtsgottesdiensten betreut er einen Kinderchor, eine Kantorengruppe, den Cantemus-Chor und den Kirchenchor. Reiner Arend ist 60 Jahre alt und verheiratet.