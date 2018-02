Eine Vernissage und ein Interview

Im Sendefenster des Offenen Kanals in Wittlich werden am kommenden Dienstag, 27. Februar, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr unter anderem folgende Sendebeiträge ausgestrahlt: Der Film „Einblicke“ von Erwin Holl zeigt eine Vernissage des Forums Fotografie-Mosel-Eifel in den ehemaligen Räumen von Gina Laura in der Burgstraße 10 in Wittlich. Besucher konnten in dem kurzfristig zum Kunstraum umgewandelten Verkaufsraum rund 40 Aufnahmen in Farbe und Schwarzweiß betrachten. Anschließend wird ein weiterer Teil des Gespräches von Moderator Frank Laufenberg (PopStop) im Gespräch mit Purple Schulz gezeigt, ebenfalls ein Film von Erwin Holl.