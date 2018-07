später lesen Freizeit Eine Zeitreise ins Mittelalter Teilen

Wo einst die Grafen residierten ist ein Erlebnisspaziergang überschrieben, der am Donnerstag, 26. Juli, ab 14 Uhr in Manderscheid angeboten wird. Treffpunkt ist am Maarmuseum. Der Spaziergang, ist eine Zeitreise zurück ins Mittelalter.