Eintauchen in die Welt der Wittlicher Finanzen

() Wittlicher können sehen, was finanziell in ihrer Stadt passiert im kommenden Jahr: Denn der Entwurf der Haushaltssatzung liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten des Stadthauses zur Einsicht ab Montag, 29. Oktober aus.

Eingesehen werden kann er während der Dienstzeiten (Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 12 Uhr, Montag zusätzlich 14 bis 16 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 bis 18 Uhr) in Zimmer 301 bis zum Beschluss über die Haushaltssatzung durch den Stadtrat Mitte Dezember. Außerdem stehen Satzung, Plan und Anlagen im Internet unter www.wittlich.de ( unter der Rubrik Bürger und Verwaltung/Haushalt).

Zudem haben die Wittlicher die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen bei der Stadt Wittlich Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 einzureichen. Die Vorschläge müssen schriftlich an die Stadtverwaltung Wittlich, Schloßstraße 11, 54516 Wittlich, Zentralbereich/Finanzen oder per E-Mail an info@stadt.wittlich.de eingereicht werden.

Der Stadtrat wird vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.