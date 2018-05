Elfter Lesesommer startet am 11. Juni

Üblicherweise steht die Zahl „11“ für den Auftakt des närrischen Karnevalstreibens. In diesem Jahr prägt sie in Wittlich darüber hinaus eine andere große, lebendige Aktion: Der Lesesommer Rheinland-Pfalz findet 2018 zum 11. Mal statt, und zwar ausgerechnet vom 11. Juni bis 11. August.

Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren sind wieder aufgerufen, ihre Lesefreude und –fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Mit der Anmeldung zum Lesesommer in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich erhalten alle Teilnehmer eine Clubkarte. Diese ist die „Eintrittskarte“ zu den rund 1500 aktuellen Büchern quer durch alle Altersgruppen und Themen, aus denen die eigenen Lieblingsbücher ausgewählt und ausgeliehen werden können. Bei der Rückgabe gibt es dann ein Kurzinterview zu den gelesenen Titeln und eine entsprechende Bestätigung im Clubausweis. Wer mindestens drei Bücher im Lesesommer gelesen hat, erhält die Einladung zur großen Abschlussparty am 21. Oktober im Bungert Oktoberfestzelt, wo neben einer Bühnenshow auch die mit Spannung erwartete Verlosung stattfindet sowie die Übergabe der Klassenpreise und Urkunden.

Vielleicht gibt es in diesem Jahr auch wieder weitere glückliche Gewinner bei der landesweiten Tombola, bei der ein Familienaufenthalt im Europapark Rust, Spielkonsole, Tablet und andere attraktive Preise winken. Neben dem „normalen“ Lesesommer bietet die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich als einzige Bibliothek in Rheinland-Pfalz den „English Summer Reading Club“ an. Lektüre und Interview in englischer Sprache – das ist schon eine besondere Herausforderung für Jugendliche.