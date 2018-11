später lesen Schule Landesweiter Elternfachtag an der Clara-Viebig-Realschule FOTO: TV / Thomas Neukirch FOTO: TV / Thomas Neukirch Teilen

(red) An der Clara-Viebig-Realschule plus in Wittlich fand der landesweite Elternfachtag des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz statt. 130 Eltern aus dem ganzen Bundesland hatten sich hierfür angemeldet.