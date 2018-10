Freie Fahrt auf der A1 in Sicht

Auf der Autobahn zwischen Wittlich und Salmtal kommt man schon bald wieder schneller voran. Der Abschluss der Bauarbeiten auf dem 4,5 Kilometer langen Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Trier rückt näher. Von Christian Moeris

Ganz schön Nerven kosten viele Verkehrsteilnehmer die Bauarbeiten auf der A 1 zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Salmtal. Insbesondere Pendler, die dort täglich unterwegs sind, brauchen viel Geduld. Denn aus verschiedenen Gründen fließt der Verkehr im einspurigen Baustellenbereich oftmals nicht so schnell, wie er sollte. Dann staut sich der Verkehr in der Baustelle und zum Teil auch mehrere Kilometer darüber hinaus.

Wenn auf den einspurigen Fahrbahnen, die sich über eine Länge von 4,5 Kilometern ziehen, wieder mal ein Lastwagen liegengeblieben ist, geht dort über Stunden nichts mehr.

In den Stoßzeiten gibt es fast täglich Rückstaus, weil sich die Fahrbahn auf eine Spur verengt, was hinter dem Steuer für Frust sorgt, weil man wiedermal aufs Brems- statt aufs Gaspedal treten darf. Aber wie man an den fortschreitenden Arbeiten an der Fahrbahn in Fahrtrichtung Trier sehen kann, nimmt die A 1 dort, wo seit Anfang Mai nun fleißig gearbeitet wird, wieder Gestalt an. Der TV hat nachgefragt, wie die Bauarbeiten laufen und wann sie abgeschlossen werden sollen.

„Die Fahrbahn aus Beton ist fertig“, erklärt Winfried Valerius, Leiter der Autobahnmeisterei Wittlich. Die Betonierung der Fahrbahndecke auf der 4,5 Kilometer langen Strecke habe knapp sechs Wochen Zeit in Anspruch genommen. Doch was ist jetzt noch zu erledigen? „An den Brückenbauwerken müssen in die neue Fahrbahn noch die Puffer aus Asphalt eingebaut werden“, erklärt Valerius. Auch neue Schutzplanken seien noch zu montieren.

Darüber hinaus müsse der Parkplatz Salmtal, wo Erdaushub gelagert wurde, wieder hergestellt werden.

„Die Anschlussstelle Salmtal ist auch noch nicht fertig. Da liegt auch noch Erde.“ Ansonsten liege die Straßenbaufirma Schnorpfeil mit ihren Arbeiten voll im Zeitplan, sagt Valerius.

Mitte November, so rechnet Valerius, heiße es demnach endlich wieder: Freie Fahrt! Dann dürfen die Autofahrer auf der A 1 zwischen Wittlich und Salmtal wieder auf insgesamt vier Spuren Gas geben – zumindest für einen Zeitraum von wenigen Monaten bis zum nächsten Frühjahr.

Nächste Baustelle Denn nach der Baustelle ist ja bekanntlich vor der Baustelle. Im Frühjahr 2019 soll die A1 nämlich genau dort in entgegengesetzter Fahrtrichtung saniert werden. Dann wird die Autobahn 300 Meter vor der Anschlussstelle Salmtal bis etwa einen Kilometer hinter dem Autobahnkreuz Wittlich auf einer Strecke von rund sieben Kilometern erneut zur Großbaustelle. Denn auch in Fahrtrichtung Koblenz soll der zu großen Teilen 43 Jahre alte Fahrbahnbelag durch frischen Beton ersetzt werden.

Brückenbau Derweil läuft der Neubau des Brückenbauwerks der A 1 bei Manderscheid weiter. Die Arbeiten sollen Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Sobald das Fundament der Brücke in Fahrtrichtung Trier fertig sei, erklärt Valerius, könne die Vollsperrung der L 16, die unter dem Brückenbauwerk durchführt, aufgehoben werden. Damit soll der Verkehr auf der L 16 in drei bis vier Wochen zumindest wieder einspurig mit Ampelbetrieb fließen.