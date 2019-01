später lesen Kirche Engel schmücken den Altar FOTO: TV / Nora John FOTO: TV / Nora John Teilen

(red) Mit einem mit Engeln geschmückten Altar hat der Gebetskreis der Katholischen Frauen- und Müttergemeinschaft das neue Jahr in der Pfarrkiche Bergweiler begrüßt. Die nächsten Termine für den Gebetskreis sind am Donnerstag, 31. Januar, mit der Friedensandacht, am Donnerstag, 14. Februar, mit dem Thema „Leben aus dem Glauben“, und am Donnerstag, 14. März, mit dem Kreuzweg.