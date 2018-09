später lesen Sprachen Englisch für Wiedereinsteiger Teilen

Das Dekanat Wittlich bietet ab Montag, 10. September, einen Auffrischungskurs in Englisch an. Er richtet sich an jene, die nach einer Pause wieder ins Englischlernen einsteigen wollen. Der Kurs findet jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr im Cusanus-Gymnasium in Wittlich, Kurfürstenstraße 14 (rückwärtiger Eingang) statt.