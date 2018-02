später lesen Gesundheit Entspannung und Meditiation Teilen

Die Gruppe Traben-Trarbach/Zell des Vereins Frauenselbsthilfe nach Krebs trifft sich am Donnerstag, 22. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Burg. Unter dem Motto „Atem ist Leben“ bietet Trainerin Christa Greis Atem- und Bewegungsübungen an, die die Teilnehmer in einem meditativen Zustand versetzen und zu tiefer Entspannung führen sollen. Die Übungen sind leicht und auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet. Außerdem leitet Greis eine geführte Meditation an, die Selbstheilungskräfte aktivieren soll.