FOTO: Klaus Kimmling FOTO: Klaus Kimmling

(red) Eisige Temperaturen bringen skurrile Kunstwerke zuwege – wie hier an einem Wehr an der Lieser in Wittlich. Doch alles ist vergänglich, so auch diese Skulpturen aus Eis. Die Zapfen werden in den nächsten Tagen dahinschmelzen. Schon am Wochenende setzen sich deutlich mildere Temperaturen durch.