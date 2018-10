später lesen Handwerk Erst reparieren, dann feiern Teilen

Twittern

Teilen



Im Haus der Jugend in der Kurfürstenstraße 3 in Wittlich wird am Freitag, 2. November, von 16 bis 18 Uhr ein Repair-Café angeboten. Hier können viele Kleingeräte oder Fahrräder vor Ort mit Hilfe und Anleitung repariert werden. Es werden noch Freiwillige gesucht, die die Reparaturen im Repair-Café gerne mit ihrem Wissen begleiten möchten.