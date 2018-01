Erste Ehrenamtskarten überreicht

Bürgermeister Dennis Junk hat 18 Bürgern aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land für ihr Engagement gedankt. Auf sie warten unter anderem verschiedene Rabatte auf Eintrittskarten.

Der Startschuss für die Teilnahme an der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz fiel in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land im Juni 2017. Damals beschloss der Verbandsgemeinderat einstimmig die Einführung. Kurze Zeit später unterschrieb Bürgermeister Dennis Junk gemeinsam mit Staatssekretär Clemens Hoch vom Mainzer Innenministerium den Vertrag und schuf damit die Grundlage für die weiteren Beantragungen.

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Anträge bei Carina Leisen, der Verantwortlichen für die Ehrenamtskarte innerhalb der Verbandsgemeinde WittlichLand, eingingen. Nach der Kontrolle der notwendigen Kriterien und der Weiterleitung an das Land, erreichten die ersten Karten die Verwaltung vor wenign Tagen.

Beigeordnete und Fraktionsvorsitzende begleiteten nun die Feierstunde, bei der sich Bürgermeister Junk in für die zahlreichen ehrenamtlich geleisteten Stunden innerhalb unterschiedlichster Projekte in der Verbandsgemeinde WittlichLand bedankte und noch einmal hervorhob, welch‘ hohen Stellenwert das ehrenamtliche Engagement vor allem in den ländlich geprägten Gemeinden einnimmt.

„Keine Schuld ist dringender, als die, Dank zu sagen“, so zitierte Dennis Junk Marcus Cicero. „Das Ehrenamt kann nicht hoch genug geschätzt werden ,und aus diesem Grund haben wir auch die Ehrenamtskarte als kleine Anerkennung und Wertschätzung in unserer Verbandsgemeinde eingeführt.“

Dabei betonte Junk erneut, dass es sich um einen ersten Schritt in die richtige Richtung handelt, dennoch aber zukünftig weitere Maßnahmen notwendig werden, um das Ehrenamt zu honorieren. Mit der Ehrenamtskarte haben die Eigentümer nun die Möglichkeit, landesweit sämtliche Vergünstigungen wie beispielsweise beim Eintritt in Museen, Bäder, Theater oder Veranstaltungen in Anspruch zu nehmen. Innerhalb der Verbandsgemeinde Wittlich-Land können Rabatte im Familienfreibad Manderscheid, dem Maarmuseum Manderscheid oder bei Buchungen von Kursen der VHS Wittlich Stadt und Land e.V. eingelöst werden. Wer mindestens 14 Jahre alt ist und sich seit über einem Jahr mindestens fünf Stunden pro Woche innerhalb der Verbandsgemeinde Wittlich-Land engagiert, ohne dafür eine pauschale finanzielle Entschädigung zu erhalten, kann die Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz über die Homepage www.vg-wittlich-land.de oder unter der Telefonnummer 06571 / 107 – 123 bei Carina Leisen beantragen. Alle Informationen rund um das Thema Ehrenamtskarte finden Interessenten auch unter www.wir-tun-was.de.

(red)