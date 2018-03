später lesen d Erste Sitzung seit acht Jahren Teilen

Twittern

Teilen



Zum ersten Mal seit acht Jahren veranstaltet die Katholische Jugendgruppe Bettenfeld, wieder eine Kappensitzung in Bettenfeld. Am Freitag, 19. Januar, ab 20.11 Uhr wollen die Narren es in der Mosenberghalle so richtig krachen lasen. Für Stimmung ist mit vielen Vorträgen und Musik gesorgt.