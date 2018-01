Erziehungsexperte und Bestsellerautor in Klausen zu Gast

Nach Dr. Michael Winterhoff und Jan-Uwe Rogge haben die Organisatoren des Programms „Kultur in der Wallfahrtskirche“ den nächsten Top-Redner zum Thema „Kindererziehung“ engagiert: Dr. med. Herbert Renz-Polster.

Am Dienstag, 20. Februar um 19.30 Uhr wird der Kinderarzt aus der Nähe von Ravensburg seinen einzigen Vortrag in Rheinland-Pfalz und in der Großregion zu seinem Buch „Was unser Nachwuchs wirklich braucht“ in der Wallfahrtskirche Klausen halten.

Immer neue Theorien erklären, was Kinder brauchen, damit sie die richtige Bildung, die richtige Förderung und die richtige Erziehung haben. Die Theorien widersprechen sich, und oft hat man den Eindruck, es geht da weniger um das, was die Kinder brauchen. Im Mittelpunkt steht vielmehr, für was sie einmal gebraucht werden. Und doch bleibt das Dilemma von Erziehern und Eltern immer dasselbe: Die Kinder entwickeln sich nicht, indem man an ihnen zieht oder sie nach vorne schubst. Sie müssen ihre Eigenkräfte entwickeln. Wie aber gehen die Kinder vor, um das Fundament ihres Lebens aufzubauen? Und wie können wir Eltern die Kinder dabei unterstützen?

Der Bestsellerautor wird anhand seiner langjährigen Tätigkeit als Kinderarzt seine Erfahrungen zu diesen Fragestellungen an die Zuschauer weitergeben.