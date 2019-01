später lesen Blaulicht Esch: Mit Drogen im Gepäck erwischt FOTO: Polizei Bitburg FOTO: Polizei Bitburg Teilen

() Mit Drogen ist ein 23-Jähriger aus er VG Wittlich-Land von der Polizei am Sonntag, 13. Januar, in der Nähe von Esch erwischt worden. Wie die Beamten mitteilen, kontrollierten sie ihn gegen 2.30 Uhr am Mitfahrerparkplatz an der L 47 und fanden eine geringe Menge illegale Betäubungsmittel.