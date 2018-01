Zahlreiche Ratssitzungen in den nächsten Tagen

Mehrere Gemeinderäte der VG Wittlich-Land treffen sich im Laufe dieser Woche zu Sitzungen. red

Der Gemeinderat Rivenich tritt am heutigen Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr zu einer Sitzung in der Bürgerhalle in Rivenich zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018 und die Teilnahme am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich.

Auch der Gemeinderat Dierscheid trifft sich heute. Um 18 Uhr tritt der Rat im Bürgerhaus in Dierscheid zu einer Sitzung zusammen. Es geht laut Tagesordnung unter anderem um die Zukunft des Tourismus in der VG Wittlich-Land, die Teilnahme am Projekt Zukunfts-Check-Dorf des Landkreises Bernkastel-Wittlich und den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018.

Der Gemeinderat Niederöfflingen spricht am Mittwoch, 24. Januar, um 19.30 Uhr in der Wilhelm-Hees-Halle in Niederöfflingen unter anderem über die zukünftige Ausrichtung des Tourismus in Wittlich-Land sowie über die Teilnahme am Projekt Zukunfts-Check-Dorf und am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Ebenfalls am Mittwoch tritt der Gemeinderat Esch zu einer Sitzung zusammen – um 18 Uhr im Bürgerhaus in Esch. Neben dem Tourismus und den Dorfprojekten steht unter anderem der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018 auf der Tagesordnung.

Eine weitere Sitzung am Mittwoch ist die des Gemeinderates Salmtal um 19 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr in Salmtal. Besprochen werden unter anderem die Erweiterung der Kindertagesstätte und die Bepflanzung des Lärmschutzwalls „Auf Stierpesch“.

Am Donnerstag, 25. Januar, trifft sich der Gemeinderat Niederscheidweiler um 18.30 Uhr im Bürgerhaus. Auch Niederscheidweiler möchte am Zukunfts-Check-Dorf und an „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. Außerdem sollen Gebühren für die Nutzung des Friedhofs, des Bürgerhauses und der Schutzhütte erhoben werden.