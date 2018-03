Essen wie aus Großmutters Küche

(red) Mit der Aktion „Omas Küche“ beginnt am Samstag, 27. Januar, bei 16 Gastronomen in der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück der Reigen der kulinarischen Aktionen im Jahr 2018.

Nachhaltig produzierte Lebensmittel aus der Region werden im Rahmen der Aktion, die bis zum 4. Februar geht, von den teilnehmenden Gastronomen zu traditionellen Gerichten verarbeitet. Die Küchenchefs bieten zum Bespiel Rindfleischsuppe, pikantes Schweinegulasch vom Hunsrückschwein, Wildburger, Wildwurst, Schweinsbraten Großmutter Art oder Rinderrouladen an. Ganz wie früher oder zeitgemäß interpretiert. Mit von der Partie ist unter anderem der Landgasthof Rauland in Thalfang. Das Rahmenprogramm reicht von geführten Wanderungen auf Traumschleifen bis zu kulinarischen Events der Gastronomen.