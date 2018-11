später lesen Bildung Ex-Schüler informieren FOTO: TV / Holger Kipping FOTO: TV / Holger Kipping Teilen

(red) 16 ehemalige Schüler des Beruflichen Gymnasiums Wittlich haben Oberstufenschüler über die Wege nach dem Abitur beraten. Die Referenten berichteten in persönlichen Gesprächen von ihren Erfahrungen in Ausbildung, Studium an Universitäten und Hochschulen sowie Dualem Studium, FSJ und Work and Travel.