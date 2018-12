später lesen Kultur Fachfrau führt durch Munzlinger-Ausstellung Teilen

(red) Die Kunsthistorikerin Diana Lamprecht führt am Samstag, 8. Dezember, 11 Uhr, durch die Casa Tony M. in der Alten Posthalterei, Marktplatz 3 in Wittlich.