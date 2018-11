später lesen Außerirdische Fachjournalist referiert: „Ufos sind keine Glaubenssache“ Teilen

Im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ wird der Ufo-Fachjournalist Robert Fleischer am Sonntag, 4. November, 19.30 Uhr, den Vortrag „Ufos sind keine Glaubenssache“ in der Eberhardsklause in Klausen halten.