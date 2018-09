Fachkonferenz der Frauen pilgert nach Klausen

Die Fachkonferenz Frauen lädt für Donnerstag, 6. September zur traditionellen Dekanatswallfahrt der Frauen aus dem Dekanat Wittlich nach Klausen ein. Die mittlerweile 22. Wallfahrt steht unter dem Titel „Maria, ein Leuchtturm in unserer Zeit“.

Alle Frauen aus den Pfarrgemeinden sind herzlich eingeladen, sich als Weggefährtinnen im Glauben auf den „Weg mit Maria“ zu machen, im Gebet und durch die Feier der Eucharistie Kraft und Orientierung für die kleinen und großen Stürme des Alltags zu finden. Die Wallfahrt beginnt mit den Stationen um 14.30 Uhr in Pohlbach und in Krames mit anschließender Fußwallfahrt nach Klausen. Dort wird um 15.30 Uhr der Wallfahrtsgottesdienst gefeiert. Anschließend bieten sich in den Gaststätten rund um die Wallfahrtskirche Begegnungsmöglichkeiten an.

Informationen bei Bianca Anzenhofer, Telefon: 06571/15694-17 oder -0, bianca.anzenhofer@bistum-trier.de;

www.dekanat-wittlich.de